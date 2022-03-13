Армия РФ атаковала Яворовский военный полигон под Львовом. Сводка за 13 марта

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что российская армия нанесла удар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон), расположенному под Львовом.

Были выпущены десятки ракет. Некоторые из них были перехвачены украинскими ПВО. Однако украинскими военными зафиксированы 25 точек поражения.

ВСУ Украины сообщает о девяти погибших и 57 раненых на Яворовском полигоне.

Отметим, что речь идет об объекте, расположенном в непосредственной близости от границы с Польшей.

Министр обороны Украины Алексей Резников вновь призвал закрыть небо над Украиной в связи с обстрелом российскими войсками Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворивском районе Львовской области.

Телеканал "Украина 24" передает, что армия РФ в третий раз атаковал аэропорт Ивано-Франковска. Вновь не сработали сирены. Причинен ущерб. Сведений о пострадавших нет.

Утром 13 марта сирены воздушной тревоги были слышны в Одессе, Житомире, Виннице и Умани. Поступают сообщения о новых ударах армии РФ по целям на территории Украины. Сообщается также о сиренах в Черкасской области.

В результате ночного авианалета на эвакуационный поезд "Краматорск-Львов" погиб один человек, еще один был ранен, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Телеканал "Украина 24" передает, что удар по поезду был нанесен около полуночи на севере Донецкой области. Поезд направлялся для осуществления эвакуационного рейса в Лиман. Погибла проводница.

В Святогорске российский агрессор обстрелял несколько корпусов детского областного оздоровительного центра "Жемчужина Донбасса", а также Святогорскую лавру. Один человек госпитализирован, два – обратились в травмпункт, свыше 30 была оказана помощь на месте, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В ночь на 13 марта во время очередного обстрела ракеты попали в установку комплексной подготовки газа ГПУ "Шебелинкагаздобыча", которая находится вблизи села Глазуновка Изюмского района Харьковской области. Пострадал один человек.

Сообщается об авиаударах по населенному пункту Баштанка Николаевской области.

Около 10 утра сирена воздушной тревоги прозвучала в Харькове.

Около 11 утра воздушная тревога в Киеве и Виннице.