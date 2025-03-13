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Мир

Атака украинских БПЛА: минобороны РФ заявляет о перехвате 77 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 13 марта 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 09:00
Атака украинских БПЛА: минобороны РФ заявляет о перехвате 77 беспилотников
Соцсети

Министерство обороны РФ заявляет, что с 20:00 12 марта по 6:36 13 марта над территорией России были перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается о перехватах украинских БПЛА над территорией Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областей.

Судя по сообщениям российских СМИ, украинские беспилотники атаковали объекты газовой инфраструктуры в Воронежской и Ростовской областях РФ, а также нанесли удар по заводу в Калужской области.

Мир
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