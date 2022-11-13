Поправка Путина: гражданства РФ будут лишать за правду о войне в Украине

Утром 13 ноября агентство РИА Новости сообщило, что в Госдуму РФ поступила президентская поправка о лишении приобретенного российского гражданства "за дискредитацию армии".

"Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства", – поясняется в сообщении.

В перечень добавлены статьи Уголовного кодекса:

284.1 "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности";

207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий";

280.1 "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации";

280.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях".

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РИА Новости напоминает, что в проекте закона, который приняли в первом чтении в апреле 2022 года, лишение гражданства РФ предусматривалось "за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина".

Теперь, если президентская поправка будет принята (а такие поправки Госдума РФ до сих пор принимала всегда), то для того, чтобы лишиться гражданства РФ, будет достаточно опубликовать пост в социальных сетях или статью в СМИ или же просто публично высказаться по поводу захватнической войны, которую армия РФ ведет против Украины с февраля 2022 года. Пока это касается тех, кем гражданство было "приобретено". Но можно ожидать, что вскоре будут приняты дополнительные поправки. Кроме того, согласно закону "О гражданстве Российской Федерации", по рождению гражданство тоже "приобретается".