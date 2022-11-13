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    В мире

    Младшая дочь Трампа вышла замуж за арабского миллионера

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    Младшая дочь Трампа вышла замуж за арабского миллионера
    AP Photo/John Minchillo

    В имении Дональда Трампа Мар-а-Ларго во Флориде состоялась церемония бракосочетания 29-летней младшей дочери бывшего президента Тиффани Трамп и 25-летнего Майкла Булоса, представителя семьи ливанских предпринимателей, бизнес которых сосредоточен в Нигерии.

    Тиффани – единственная дочь, рожденная в браке Трампа с актрисой Марлой Мейплс. Она сводная сестра Дональда Трампа-младшего, Иванки и Эрика, матерью которых была Ивонна Трамп, а также Бэрона, родившейся в браке ее отца с Меланией Трамп.

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    Планирование свадьбы продолжалось длительное время. На нее было приглашено около 500 гостей, однако неясно, все ли они прибыли во Флориду, где несколько дней бушевал шторм. И невеста, и ее мать, и лучшая подруга невесты, а эта роль была поручена Иванке Трамп, были в платьях ливанского кутюрье Эли Сааба.

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    Тиффани и Майкл познакомились в 2018 году в лондонском клубе, принадлежащем Линдси Лохан. Предложение он сделал на лужайке Белого дома в последние дни президентской каденции Трампа, когда главной новостью в мире стала попытка президента остаться у власти, несмотря на поражение на выборах 2020 года.

    Местом проживания пара избрала Майями – город, славящийся своим культурным разнообразием. Во Флориде проживают и другие представители клана: Дональд и Мелания Трамп, у которых имение в Мар-а-Ларго, Иванка Трамп с еврейским мужем Джаредом Кушнером и детьми, сын президента Дональд Трамп-младший с невестой.

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