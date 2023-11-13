Скандал во время акции экоактивистов в Амстердаме: один из участников возмутился пропалестинским политическим выступлением Греты Тунберг
В воскресенье, 12 ноября, во время климатической акции на Музейной площади в Амстердаме (Нидерланды), в которой участвовали более 85 тысяч человек, шведская экоактивистка Грета Тунберг пригласила на сцену палестинку и афганку.
"Как движение за климатическую справедливость, мы должны прислушиваться к голосам тех, кто подвергается угнетению, и тех, кто борется за свободу и справедливость. В противном случае без международной солидарности не может быть климатической справедливости", – заявила Тунберг, надевшая арабскую куфию в знак солидарности с Газой.
После выступлений палестинки и афганки на сцену поднялся мужчина, который отобрал микрофон у Тунберг и заявил: "Я пришел сюда на климатическую демонстрацию, а не ради политических взглядов". Публика встретила это заявление возмущенными криками. Мужчину прогнали со сцены. Тунберг вернула микрофон и затем начала скандировать: "Нет климатической справедливости на оккупированной земле".
Грета Тунберг. Фотогалерея
Грета Тунберг – шведская экологическая активистка – получила мировую известность в подростковом возрасте. Заявляя о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата, Грета прямолинейна и резка, не признает авторитетов, не считается с доводами политиков и ученых.
За несколько месяцев до того, как она окончила школу, Университет Хельсинки сообщил, что Тунберг удостоена степени почетного доктора теологии этого учебного заведения. Это была уже вторая ее почетная степень: ранее она стала почетным доктором университета города Монс в Бельгии.
В 2019 году Грета Тунберг была признана журналом Time человеком года.
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