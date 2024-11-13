В Лондоне умер российский журналист и шеф-повар Алексей Зимин

13 ноября в Лондоне в возрасте 52 лет умер известный российский журналист и шеф-повар Алексей Зимин. О его смерти в своем тг-канале сообщил журналист Роман Лошманов.

Алексей Зимин родился 13 декабря 1971 года в Дубне (Московская область). Начал готовить с пяти лет. Был главным редактором школьной газеты. С 1991 по 1996 год изучал стилистику русского языка и русский фольклор на филологическом факультете Московского государственного университета, написал работу о метафизике хлеба и обрядовой еде.

С 1996 по 1999 год – главный редактор журнала "Ресторанные ведомости". С 1999 по 2004 год – литературный редактор, затем – заместитель главного редактора журнала "Афиша". С 1999 по 2014 год – гастрономический колумнист и ресторанный критик газеты "Ведомости". C 2000 по 2003 год – главный редактор журнала GQ. В 2004 году – главный редактор журнала Gourmet. C 2004 по 2008 год – главный редактор журнала "Афиша-Мир".

В 2008 году окончил лондонскую школу поваров Le Cordon Bleu. И в том же году стал главным редактором журнала "Афиша-Еда" и портала eda.ru. С 2009 года – гастрономический колумнист газеты "Коммерсантъ". С 2009 по 2011 год – автор и ведущий кулинарной передачи "Еда с Алексеем Зиминым" на телеканале "Домашний". 2010 год – бренд-шеф кафе Ragout[9], автор и ведущий передачи "Едем и едим" на СТС. С 2011 по 2022 год – автор и ведущий передачи "Готовим с Алексеем Зиминым" на НТВ.

В 2012 году открыл поварскую школу Ragout. В том же году открыл кафе "Урга" в творческом посёлке Никола-Ленивец в Калужской области. В 2013 году открыл сеть гастрономического фастфуда Park-Express и перезапустил ресторан ЦДЛ. В 2014 году открыл кафе "Дом 12". В 2015 году открыл в Пензе бар Craft и кафе в московском театре "Гоголь-центр".

С 2015 по 2016 год – продюсер гастрономической части проекта "Дау" в Лондоне.

В 2015 году снялся в телевизионном проекте для израильского телевидения, посвящённом мировой кухне.

С 2016 – автор концепции и шеф-повар ресторана ZIMA Russian Restaurant в Лондоне. С 2019 года – главный редактор проекта ZIMA.