Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 994-й день войны

Министерство обороны РФ 13 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 994-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 120-й бригад теробороны и 5 пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 43-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Загрызово, Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества. Отражены семь контратак формирований 14-й, 53-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ. Противник потерял до 500 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус". Уничтожены пять полевых складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й, 56-й, 81-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Дружковка, Дылеевка, Резниковка, Приволье, Миньковка, Курахово, Дроновка и Северск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 720 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" и 105 мм орудие М119 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 1-й и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Сухой Яр и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражены 10 контратак формирований 42-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49 и 425 штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 101-й и 123-й бригад теробороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 126-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Степногорск Запорожской области, Михайловка, Антоновка и Шляховое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35707 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19188 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17805 орудий полевой артиллерии и минометов, 28216 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 77140 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).