x
13 ноября 2024
|
последняя новость: 17:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2024
|
13 ноября 2024
|
последняя новость: 17:11
13 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп, Путин и будущее Украины: дипломатические манёвры на фоне войны. Видеокомментарий Шейтельмана

время публикации: 13 ноября 2024 г., 16:41 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 16:42
Трамп, Путин и будущее Украины: дипломатические манёвры на фоне войны. Видеокомментарий Шейтельмана
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии Михаила Шейтельмана – о событиях, связанных с войной в Украине.

Российская агрессия против Украины продолжается, жестокие атаки уносят жизни мирных граждан. На фронте идут интенсивные бои, особенно в Донбассе, где российские войска пытаются захватить новые территории, несмотря на огромные потери.

Настроения украинцев по поводу возвращения Дональда Трампа в Белый дом разделились. С одной стороны, Трамп пообещал быстро установить мир между Россией и Украиной, но его изоляционистская политика вызывает опасения, что США могут прекратить военную помощь Киеву. С другой стороны, Трамп активно выступает против России, и его администрация может продолжить давление на Москву через дипломатические каналы.

Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель. Его называют тайным героем нескольких революций XXI века. Автор бестселлеров "Не такой, как Тиньков", документальной антиутопии "Эффект летучей мыши" и других произведений. Проживает в Киеве и освещает российско-украинский конфликт, в том числе для канала "Непечатное".

Смотрите и слушайте видеокомментарии Михаила Шейтельмана на канале "Непечатное. Говорим о главном".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook