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    В мире

    ISW: иранские инструкторы на оккупированной территории Украины обучают российских военных применению беспилотников

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    ISW: иранские инструкторы на оккупированной территории Украины обучают российских военных применению беспилотников
    Генштаб ВСУ

    На оккупированную территорию Украины, по всей видимости, доставлены инструкторы из иранского "Корпуса стражей исламской революции", которые обучают российских военных применению барражирующих боеприпасов Shahed-136, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

    По данным украинского Центра национального сопротивления, на который ссылаются эксперты, российские войска привезли иранских инструкторов (их точное число неизвестно) в Крым и Херсонскую область, передает Русская служба BBC.

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    По сведениям ISW, иранские инструкторы непосредственно контролируют запуск беспилотников по гражданским объектам в Украине, в том числе в Николаевской и Одесской областях.

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    По мнению западных экспертов, иранские БПЛА не сыграют решающей роли в ходе войны между Россией и Украиной, но они уже нанесли существенный ущерб.

    Отметим, что в последние дни сменилась тональность сообщений в пророссийских военных телеграм-каналах по поводу применения армией РФ иранских беспилотников-камикадзе. Специалисты недоумевают, зачем тихоходные, громкие и низколетящие дроны пытаются отправлять в глубокий тыл противника – ведь подобные миссии почти не умеют шанса на успех. Те же специалисты ранее публиковали видеозаписи ударов "шахедов" по целям (особенно, когда наносились первые удары по Одессе), отмечая неспособность украинских ПВО противостоять этим беспилотникам.

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    11 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками встречи лидеров "Большой семерки" (G7), отметил, что власти РФ усилили военно-техническое сотрудничество с Ираном. Зеленский сообщил, что, по его данным, только одних иранских барражирующих боеприпасов Shahed-136 властями РФ было заказано 2400 штук.

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    Первое применение этих беспилотников российскими военными в Украине было зафиксировано 13 сентября 2022 года. По данным редакции NEWSru.co.il, с тех пор российские военные ежедневно запускают десятки таких дронов.

    Барражирующий боеприпас Shahed-136 имеет характерную треугольную форму (длина – около 3,5 м, размах крыльев – около 2,5 м). Оснащен гражданским двухтактным двигателем внутреннего сгорания, в полете звучит как мопед. Этот БПЛА не оборудован камерами и, по всей видимости, управляется средствами спутниковой навигации (то есть он может атаковать только заранее разведанные стационарные цели) или с другого летательного аппарата (например, в связке с разведывательным БПЛА Mohajer-6). Shahed-136 создан из комплектующих гражданского назначения (включая электронику) и доработан иранскими военными инженерами. В РФ может быть налажено производство таких беспилотников даже в условиях санкций. Shahed-136 показал себя как достаточно эффективный БПЛА-камикадзе в условиях слабой ПВО. Беспилотники Shahed-136 запускаются со специальной подвижной платформы, устанавливаемой на военных или гражданских грузовиках, а также на судах. Через короткие промежутки времени можно выпустить с одной платформы до пяти таких БПЛА. Запуск этих беспилотников сложно заметить, и, поскольку они летят на небольшой высоте, как правило, силы ПВО их замечают уже на подлете к цели.

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    Помимо Shahed-136, по данным западных СМИ, Россия получила от Ирана или скоро получит также беспилотники Shahed-129, Shahed-191, Mohajer-6. Но на сегодняшний основным применяемым в Украине российскими военными иранским беспилотником является барражирующий боеприпас Shahed-136.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 12 Октября 2022
    Источники: над территорией Украины сбито еще несколько "шахедов"
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 12 Октября 2022
    Иранский Boeing 747 доставил в Москву очередной груз ВВС Ирана
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 11 Октября 2022
    Генштаб ВСУ: за сегодняшний день украинские ПВО сбили более 20 крылатых ракет и 11 беспилотников
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 11 Октября 2022
    Зеленский участникам саммита G7: Россия заказала в Иране 2400 беспилотников-камикадзе
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