Генштаб ВСУ: сбит 31 российский "шахед". Минобороны РФ: перехвачены 13 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 13 октября 2024 года украинские ПВО перехватили 31 из 68 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Еще 36 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

Были зафиксированы пуски российскими военными двух баллистических ракет "Искандер-М" и двух управляемых авиационных ракет Х-59. Судя по всему, эти ракеты перехвачены не были.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 13 октября над территорией России были сбиты или перехвачены 13 украинских БПЛА самолетного типа – в Белгородской, Курской и Брянской областях.