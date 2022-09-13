СМИ: Украина через Польшу получает израильские системы борьбы с БПЛА

Израильское издание Zman.co.il (сайт ассоциирован с изданием Times of Israel) пишет, что некая израильская компания поставляет через Польшу для Украины системы для перехвата и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.

В статье Тани Гольдштейна название компании не указано. Он пишет, что о поставках ему сообщил "источник в компании".

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Судя по публикации, компания легально уведомляет министерство обороны Израиля о поставках этого оборудования в Польшу, а минобороны "закрывает глаза" на то, что в дальнейшем средства борьбы с БПЛА получает украинская армия.

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Гольдштейн отмечает, что в израильской оборонной промышленности средства борьбы с БПЛА относят к "передовым оборонным технологиям". Существует формальный запрет на поставку таких технологий, а также оружия и боеприпасов из Израиля в Украину. "Но, похоже, правительство Израиля не заинтересовано в торпедировании сделки и предпочитает закрывать на это глаза", – говорится в статье.

Израиль не поставляет вооружения в Украину, чтобы не нанести ущерб "деликатным отношениям" с Россией, пишет Zman.co.il. При этом Израиль поставляет в Украину средства защиты (каски, бронежилеты), а также медикаменты, одеяла и т.д.

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Российские СМИ обратили внимание на публикацию Zman.co.il. Ее цитирует, в частности, российское агентство "Интерфакс".

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В мае израильские и украинские СМИ сообщали, что, по просьбе США, Израиль поставит Украине "нелетальное оборонительное оружие". Что это за оружие и когда его планируется поставить, не уточнялось.

Отметим, что в мае в социальных сетях появлялись фотографии украинских военных с израильскими комплексами подавления беспилотников EDM4S (производитель: Skylock). Тогда сообщалось, что 37 таких "антидроновых ружей" были переданы Украине по лично президентом Литвы Гитанасом Науседой. Литва закупила эти "ружья" еще в 2020 году.

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На фоне поставок в Россию иранских БПЛА, которые уже замечены в зоне боевых действий в Украине, Израиль может быть заинтересован в том, чтоб израильские "антидроновые" технологии применялись в условиях реального боевого противостояния этим беспилотникам.