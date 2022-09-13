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    В мире

    Умер режиссер Жан-Люк Годар

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    Умер режиссер Жан-Люк Годар
    Vianney Le Caer/AP Photo

    Легендарный французский режиссер, сценарист и кинопродюсер Жан-Люк Годар, один из основоположников  французской новой волны в кинематографе, умер в возрасте 91 года.

    Об этом сообщает французское издание Liberation со ссылкой на родственников Годара.

    Первый полнометражный Годара "На последнем дыхании" с Жан-Полем Бельмондо, вышедший в 1960 году, называют манифестом "новой волны". Его последний фильм "Образ и речь" вышел в 2018 году.

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    Среди самых известных фильмов Годара – "Безумный Пьеро", "Презрение", "Карабинеры", "Мужское – женское", "Жить своей жизнью" и другие.

    Всего режиссер снял более 120 фильмов.

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