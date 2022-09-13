Умер режиссер Жан-Люк Годар
время публикации: | последнее обновление:
Легендарный французский режиссер, сценарист и кинопродюсер Жан-Люк Годар, один из основоположников французской новой волны в кинематографе, умер в возрасте 91 года.
Об этом сообщает французское издание Liberation со ссылкой на родственников Годара.
Первый полнометражный Годара "На последнем дыхании" с Жан-Полем Бельмондо, вышедший в 1960 году, называют манифестом "новой волны". Его последний фильм "Образ и речь" вышел в 2018 году.
adv_11 incontent_1
adv_12 m_ar_1
Среди самых известных фильмов Годара – "Безумный Пьеро", "Презрение", "Карабинеры", "Мужское – женское", "Жить своей жизнью" и другие.
Всего режиссер снял более 120 фильмов.
adv_13 m_end_ar_wwh
adv_14 ar_middle_wwh
adv_15 ar_middle_yandex
adv_16 ar_middle_mobile_yandex