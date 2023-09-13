Baza: в результате атаки ВСУ в Севастополе повреждены подлодка и десантный корабль, есть убитые и множество раненых
В ночь на 13 сентября вооруженными силами Украины была осуществлена атака на военный объект в Севастополе – судоремонтный морской завод имени Орджоникидзе.
Телеграм-канал Baza сообщает о не менее двух погибших сотрудниках завода и 26 раненых. Ранее власти Севастополя заявляли о 24 раненых.
"В результате атаки были повреждены два судна, находившиеся на ремонте: большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону"", – заявляет Baza.
В то же время американский OSINT-исследователь MT Anderson, анализируя спутниковые снимки, пишет, что могли быть повреждены большой десантный корабль "Ропуча" и подводная лодка "KILO" (носитель ракет "Калибр").
Министерство обороны РФ заявляло: "Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте".
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев писал: "На Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработало. В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки". Позже Развозжаев сообщил о 24 пострадавших в результате этой атаки.
После атаки на Севастополь движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.
Минобороны РФ заявило, что в результате атаки ВСУ в Севастополе повреждены два корабля, находящиеся на ремонте
Нанесен удар по военному объекту в Севастополе, десятки раненых