Baza: в результате атаки ВСУ в Севастополе повреждены подлодка и десантный корабль, есть убитые и множество раненых

В ночь на 13 сентября вооруженными силами Украины была осуществлена атака на военный объект в Севастополе – судоремонтный морской завод имени Орджоникидзе.

Телеграм-канал Baza сообщает о не менее двух погибших сотрудниках завода и 26 раненых. Ранее власти Севастополя заявляли о 24 раненых.

"В результате атаки были повреждены два судна, находившиеся на ремонте: большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону"", – заявляет Baza.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_1

В то же время американский OSINT-исследователь MT Anderson, анализируя спутниковые снимки, пишет, что могли быть повреждены большой десантный корабль "Ропуча" и подводная лодка "KILO" (носитель ракет "Калибр").

Министерство обороны РФ заявляло: "Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте".

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев писал: "На Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработало. В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки". Позже Развозжаев сообщил о 24 пострадавших в результате этой атаки.

adv_14 incontent_2

adv_15 m_ar_2

После атаки на Севастополь движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.