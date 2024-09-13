Минюст России обновил реестр "иноагентов", в него внесена газета "Собеседник"

Минюст России обновил реестр "иноагентов". В него внесено ООО "Собеседник-Медиа", юрлицо газеты "Собеседник", сообщает "Медуза".

Также в реестр "иноагентов" добавлены Нина Беляева, Владимир Дорохов, Михаил Ежов, Ярослав Распутин и Олег Степанов.

Нина Беляева была депутатом Семилукского райсовета Воронежской области. В июне 2022 года ее заочно арестовали по делу о распространении "фейков" про армию и о призыве к терроризму. В реестре Минюста Беляева также указана как автор телеграм-канала "Східна Слобожанщина", который, судя по его описанию, посвящен защите этнических прав украинцев.

Владимир Дорохов – председатель тульского отделения "Яблока".

Михаил Ежов – петербургский музыкант, специалист по компьютерной графике и анимации и публицист, а также основатель музыкального сатирического проекта ЕжоFF Band и студии анимации Hedgehog Studio.

Ярослав Распутин – ЛГБТК-активист, автор проекта "Парни плюс".

Олег Степанов – активист и бывший глава московского штаба Навального.

Газета "Собеседник" выходит с 1984 года. После начала войны, оставаясь в России, "Собеседник" продолжает выпускать материалы, посвященные оппозиционной политике, и в том числе – Алексею Навальному. После гибели политика в заполярной колонии "Собеседник" опубликовал фото Навального на обложке со словами: "…но надежда есть!". После этого тираж газеты в Москве был изъят практически полностью, однако "Собеседник" затем снова написал о Навальном, выпустив репортаж с его похорон.