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Генштаб ВСУ: перехвачены 24 российских "шахеда". Минообороны РФ: сбиты 20 украинских БПЛА

время публикации: 13 сентября 2024 г., 09:56 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 10:00
Генштаб ВСУ: перехвачены 24 российских "шахеда". Минообороны РФ: сбиты 20 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 13 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 24 из 26 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Николаевской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 13 сентября над территорией России были сбиты 20 украинских БПЛА самолетного типа – в Белгородской, Курской области, Смоленской и Орловской и Калужской областях.

Мир
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