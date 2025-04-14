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На выборах в Эквадоре победил борец с преступностью Даниэль Нобоа

время публикации: 14 апреля 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 10:52
На выборах в Эквадоре победил борец с преступностью Даниэль Нобоа
AP Photo/Fernando Vergara

Действующий президент Эквадора консерватор Даниэль Нобоа одержал убедительную победу во втором раунде президентских выборов. Он получил 56% голосов, а его соперница Луиса Гонсалес, представляющая левые силы – 44%.

Основными темами выборов стали разгул преступности и безработица. Нобоа, впервые избранный президентом на досрочных выборах 2023 года и проявивший себя как борец с криминальными группировками, назвал исход выборов историческим.

"Мы победили с перевесом в миллион голосов. Разрыв превысил 10%. Не может быть сомнений, кто стал победителем. Этот результат был достигнут благодаря упорству и тяжелой работе всех членов нашей команды", – заявил глава государства.

Опросы, которые проводились накануне выборов, свидетельствовали, что основной вопрос – личная безопасность, однако показывали значительно меньший разрыв между кандидатами. После публикации результатов Гонсалес заявила, что не признает итогов выборов.

Мир
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