На выборах в Эквадоре победил борец с преступностью Даниэль Нобоа

Действующий президент Эквадора консерватор Даниэль Нобоа одержал убедительную победу во втором раунде президентских выборов. Он получил 56% голосов, а его соперница Луиса Гонсалес, представляющая левые силы – 44%.

Основными темами выборов стали разгул преступности и безработица. Нобоа, впервые избранный президентом на досрочных выборах 2023 года и проявивший себя как борец с криминальными группировками, назвал исход выборов историческим.

"Мы победили с перевесом в миллион голосов. Разрыв превысил 10%. Не может быть сомнений, кто стал победителем. Этот результат был достигнут благодаря упорству и тяжелой работе всех членов нашей команды", – заявил глава государства.

Опросы, которые проводились накануне выборов, свидетельствовали, что основной вопрос – личная безопасность, однако показывали значительно меньший разрыв между кандидатами. После публикации результатов Гонсалес заявила, что не признает итогов выборов.