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Мир

Черепаха вернулась домой после того, как пропала во время торнадо

США
Животные
время публикации: 14 апреля 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 13:33
Черепаха вернулась домой после того, как пропала во время торнадо
AP Photo/Sophie Bates

Домашняя черепаха вернулась к своей семье спустя несколько недель после того, как исчезла во время торнадо в Миссисипи, пишет AP.

Черепаха по имени Миртл исчезла после сильного торнадо в штате Миссисипи в марте. Семья Эмануэль была вынуждена покинуть свой дом в сельской местности Кокомо 15 марта, когда на регион обрушился торнадо. Вернувшись, они увидели, что две сосны упали на крышу домика их черепахи на заднем дворе – Миртл они не нашли.

Через несколько недель один из соседей обнаружил раненую черепаху. 4 апреля ее доставили в Центр спасения черепах Центрального Миссисипи для оказания помощи.

Теперь Миртл находится дома со своей семьей и проходит курс лечения после травмы.

Мир
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