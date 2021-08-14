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NEWSru.co.il :: В мире14 августа 2021 г., 19:48

Президент Польши подписал закон о реституции. МИД Израиля отозвал посла из Варшавы

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Президент Польши подписал закон о реституции. МИД Израиля отозвал посла из Варшавы

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ограничивающий возможность подачи исков о реституции имущества 30 годами. Ранее парламент отклонил все поправки, которые были внесены под давлением США.

Принятый закон приведет к закрытию 90% исков о возвращении еврейского имущества, экспроприированного нацистами или коммунистическим режимом Польши, а также заблокирует возможность оспорить в суде решения коммунистического режима по вопросам реституции.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид уже вызвал израильского посла в Варшаве в Израиль для проведения консультаций на неограниченное время. Лапид добавил, что израильский МИД также порекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск на родине. Он подчеркнул, что Израиль ведет переговоры с США о возможной реакции на принятие закона о реституции.


Ранее министр иностранных дел заявлял, что Израиль ни в чем не пойдет на компромисс, когда дело касается Холокоста. "Государство Израиль не откажется ни от единой буквы в памяти о Холокосте. Я осуждаю принятый польским парламентом закон, который наносит ущерб памяти о Холокосте и правам его жертв. Еще в 2018 году я возражал против этой инициативы. Я буду продолжать выступать против любых попыток переписать историю и продвигать компромиссы и уступки за счет Холокоста еврейского народа и прав жертв Холокоста. Польша знает, что нужно сделать, чтобы отменить закон", - заявил Лапид.

В специальном заявлении по этому поводу, сделанном в конце июня, Лапид настаивал на том, что польский закон, который предотвращает возвращение еврейской собственности или компенсацию за нее пережившим Холокост и их потомкам, является ужасной несправедливостью и позором.

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