"Офицер" насилует "еврейку". Порносайты игнорируют призывы удалить антисемитские видео

Организация по борьбе с антисемитизмом в интернете, Fighting Online Antisemitism (FOA), обнаружила десятки антисемитских "фильмов" на порносайтах, сообщает Times of Israel.

Ресурсы, содержащие контент "для взрослых", в основном, используют один и тот же сюжет, в котором "немецкий офицер" насилует "еврейку". Некоммерческая организация FOA обратилась к администрации сайтов с призывом удалить эти видео, однако ни одной реакции на эти обращения не последовало.

Как заметил основатель FOA, Томер Альдуби, как правило, порноресурсы быстро реагируют на жалобы, связанные с видео, в которых участвуют несовершеннолетние, однако, когда речь идет об антисемитизме, то это никого не волнует.