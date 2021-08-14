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NEWSru.co.il :: В мире14 августа 2021 г., 10:55

"Офицер" насилует "еврейку". Порносайты игнорируют призывы удалить антисемитские видео

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Офицер" насилует "еврейку". Порносайты не реагируют на призывы убрать антисемитские видео Порносайты игнорируют призывы удалить антисемитские видео

Организация по борьбе с антисемитизмом в интернете, Fighting Online Antisemitism (FOA), обнаружила десятки антисемитских "фильмов" на порносайтах, сообщает Times of Israel.

Ресурсы, содержащие контент "для взрослых", в основном, используют один и тот же сюжет, в котором "немецкий офицер" насилует "еврейку". Некоммерческая организация FOA обратилась к администрации сайтов с призывом удалить эти видео, однако ни одной реакции на эти обращения не последовало.

Как заметил основатель FOA, Томер Альдуби, как правило, порноресурсы быстро реагируют на жалобы, связанные с видео, в которых участвуют несовершеннолетние, однако, когда речь идет об антисемитизме, то это никого не волнует.

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