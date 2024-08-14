Германия выдала ордер на арест украинского дайвера по подозрению в диверсии на "Северном потоке"

Федеральная прокуратура Германии первый ордер на арест по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Разыскиваемый – инструктор дайвинга из Украины Владимир Ц., сообщают ARD, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit. Ордер действует на всей территории Евросоюза.

Подозреваемый проживал в Польше, однако покинул место жительства и его местонахождение неизвестно. Как сообщается, правоохранительные органы Германии еще в июне обратились с просьбой о задержании к польским коллегам, однако Владимир задержан не был и смог скрыться.

По данному делу проходят еще двое подозреваемых – супруги Светлана и Евгений У., руководящие школой дайвинга в Украине. Владимир и Светлана заявили о непричастности, Евгений сообщил журналистам, что будет отвечать только на письменные вопросы.

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года, во время путешествия по Балтийскому морю на германской яхте "Андромеда", Владимир, Светлана и Евгений прикрепили взрывные устройства к трубопроводам, находящимся на глубине 80 метров. Установить их личности удалось с помощью камер контроля скорости.

В документах не говорится о возможной причастности к диверсии украинских государственных структур. Ранее президент Украины Владимир Зеленский и глава военной разведки Кирилл Буданов заявляли, что власти Украины непричастны к взрывам.

Напомним: в ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошло резкое падение давления. Места утечек из труб "Северного потока" и "Северного потока-2" расположены в нескольких десятках километров друг от друга, недалеко от побережья Дании и Швеции. Утечки произошли примерно в одно и то же время. В общей сложности были обнаружены четыре утечки.

В районе утечек газа с газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" сейсмологическими станциями Швеции и Дании были зарегистрированы подводные взрывы. По словам сейсмолога Бьорна Лунда, один из них имел магнитуду 2,3 и бал зарегистрирован 30 станциями на юге Швеции.