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    В мире

    Никки Хейли, друг Израиля, объявила, что баллотируется в президенты США

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    Никки Хейли, друг Израиля, объявила, что баллотируется в президенты США
    AP Photo/Carolyn Kaster, File

    Бывший представитель США в ООН Никки Хейли официально сообщила, что выставляет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Хейли, занимавшая также пост губернатора Южной Каролины, стала вторым кандидатом, объявившим об участии в выборах.

    Тем самым она бросила вызов бывшему президенту Дональду Трампу, выставившим кандидатуру несколько месяцев назад. Оба они относятся к Республиканской партии. Позиции Трампа ослабли после промежуточных выборов в Конгресс, на которых потерпело поражение подавляющее большинство поддерживаемых им кандидатов.

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    "Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты. Вы меня знаете, угрозы меня не пугают. Когда я наношу ответный удар, он больнее – ведь я на каблуках!" – заявила она в видео, дающем старт кампании. И хотя обращается Хейли к противникам США на внешней арене, это заявление может иметь и внутрипартийную коннотацию.

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    Хейли известна как настоящий друг Израиля и обладает опытом как во внешней, так и во внутренней политике. Однако, как ожидается, вскоре в борьбу вступят и другие республиканские тяжеловесы: губернатор Флориды Рон Десантис и бывший вице-президент Майк Пенс.

    Демократы ждут, пока со своими планами определится президент Джо Байден. Ранее он давал понять, что поборется за второй срок. Если он решит баллотироваться, то к президентским выборам 2024 года ему исполнится 82 года.

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    Экс-постпред США в ООН и друг Израиля Никки Хейли намерена баллотироваться на пост президента
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    Трамп официально объявил, что баллотируется в президенты в 2024 году
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