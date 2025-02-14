Минюст РФ включил в список иноагентов израильтянина Сергея Ауслендера и еще четырех человек

В четверг, 14 февраля, министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных агентов Сергея Ауслендера – израильского журналиста, военного обозревателя, создавшего Telegram-канал "Война с Ордой" и YouTube-канал "Ауслендер".

В список также пополнили: социолог Лев Гудков, уволившийся из российского МИДа после 2022 года дипломат Борис Бондарев, белгородский журналист Никита Парменов, писатель и блогер Алексей Кунгуров.

О расширении перечня иноагентов сообщается на сайте минюста.