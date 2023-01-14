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    В мире

    Массированный ракетный обстрел Украины армией РФ. В Днепре разрушен многоэтажный дом, есть погибшие

    время публикации: | последнее обновление:
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    Днепр, 14 января
    Ukrainian Presidential Press Office via AP

    В субботу, 14 января, армия РФ осуществила массированный ракетный обстрел территории Украины. Отметим, что Киев и Киевская область (и несколько других областей) подверглись атаке дважды за день: в первый раз около 09:00, второй – около 15:00.

    Воздушная тревога во время дневного обстрела звучала практически на всей территории Украины. В результате ракетного обстрела Днепра было зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом, один подъезд здания обрушился.

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    По состоянию на 20:00 ближневосточного времени известно, что в результате попадания ракеты в жилой дом погибли не менее пяти человек. Пострадали более 60 (среди них – 12 детей), несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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    На месте работают спасательные службы. Точное число жертв уточняется.

    Глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан сообщил, что под разрушенными конструкциями площадь пожара составляет 70 м кв, а также произошло возгорание возле дома около 15 единиц легковых автомобилей.

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    "Вокруг дома нарушены сети отопления и водопровода. Газ перекрыт. По сообщению экстренной медицинской помощи, есть погибшие и травмированные", – сообщил он.

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    Мэр Днепра Борис Филатов написал в телеграм: "Выехал на место. Связь плохая. Будем всю ночь разбирать завалы. Подробности позже. Целый район обесточен полностью и отключен от систем жизнеобеспечения".

    По словам заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в 16 подъездах разрушенного дома в Днепре проживают около 1700 человек. При этом, в уничтоженных 72 квартирах могли находиться 100-200 человек (из них 50 детей). На эти данные ориентируется спасатели, которые продолжают разбирать завалы.

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    Фактически жильем и теплом нужно обеспечить более 1000 человек.

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    Также во время этого ракетного обстрела российская армия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области, об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

    "Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в снабжении светом и водой", – написал Козицкий в телеграм-канале.

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    В Винницкой области одна из ракет также попала в объект критической инфраструктуры.

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    Утром в Киеве зафиксировано как минимум одно попадание в объект критической инфраструктуры. Кроме того, обломки ракеты упали на незастроенную территорию. В Киевской области зафиксировано попадание в жилую застройку в поселке Копылов, 18 жилых домов в области получили повреждения.

    Воздушная тревога была также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях, позже распространилась на Кировоградскую и Донецкую.

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    Армия РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области
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    В ходе обстрела Днепра армией РФ ракета попала в многоэтажный жилой дом
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