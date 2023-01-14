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    В мире

    Умерла актриса Инна Чурикова

    время публикации: | последнее обновление:
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    Инна Чурикова
    Пресс-служба Кремля

    Умерла актриса Инна Чурикова, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

    "Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось в больнице", – сказал Марк Варшавер.

    Актрисе было 79 лет.

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    Прощание состоится в "Ленкоме" во вторник, 17 января.

    Инна Чурикова. Краткая биография.

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    Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в эвакуации, в городе Белебей Башкирской АССР.

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    В 15 лет участвовала в спектаклях молодёжной студии при Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского.

    Сразу после окончания школы попыталась поступить в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, но попытка оказалась неудачной. В тот же год она пробовала поступить в студию МХАТ и тоже провалилась на экзаменах. Только с третьего раза была зачислена в театральное училище им. Б. Щукина. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина с красным дипломом, актёрский факультет (объединённый курс ГИТИСа и ВТУ – педагоги В. И. Цыганков и Л. А. Волков).

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    С 1965 года – актриса Московского театра юного зрителя, с 1968 года работала по договорам, с 1975 – актриса театра имени Ленинского комсомола (ныне – "Ленком") в Москве.

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    В кино дебютировала ещё студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". В дальнейшем снималась во многих картинах, включая фильмы, созданные её мужем, кинорежиссёром Глебом Панфиловым.

    Наиболее известные роли сыграла в кинофильмах "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Курьер", "Ребро Адама", "Идиот", "В круге первом", "Ширли-мырли".

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    C 2007 по 2009 год была президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в городе Иваново (Россия).

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    Обладательница десятков кино- и театральных наград, в том числе премии "Золотая маска" за выдающийся вклад в театральное искусство.

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