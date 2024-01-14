Умер поэт Лев Рубинштейн

Утром в воскресенье, 14 января, дочь поэта Льва Рубинштейна, Мария, в своем блоге в "Живом Журнале" сообщила: "Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня".

"Светлая память. Будем помнить и любить", – написал утром 14 января на своей странице в Facebook поэт Сергей Гандлевский, близкий друг Рубинштейна.

8 января 2024 года на пешеходном переходе в районе дома №9 по улице Образцова в Москве Лев Рубинштейн был сбит автомобилем. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен в Институт скорой помощи имени Склифосовского. 14 января стало известно, что он скончался.

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Лев Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного заочного педагогического института, долгое время работал библиотекарем в институтской библиотеке. Литературой начал заниматься с конца 1960-х годов; в начале 1970-х начал разрабатывать собственную стилистику минимализма. Под влиянием работы с библиотечными карточками с середины 1970-х годов создал собственный жанр, возникший на границе вербальных, изобразительных и перформативных искусств – жанр "картотеки". Один из основоположников и лидеров московского концептуализма (наряду с Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым). Он участник многих поэтических и музыкальных фестивалей, художественных выставок и акций. Первые публикации (по-русски и в переводах) появились на Западе в конце 1970-х годов. Первые публикации в России – с конца 1980-х. Составитель альманаха "Личное дело №". Его публицистические статьи публиковались в газете "Коммерсантъ", в журналах "Итоги", "Еженедельный журнал", "Политбюро". С 2005 по 2015 год он писал для сайта Грани.ру. Был колумнистом Стенгазеты.нет (с 2005 года) и Inliberty.ru (c 2015). Произведения Рубинштейна переведены на английский, немецкий, финский, французский, шведский, польский и другие языки.

Рубинштейн неоднократно выступал против нынешней российской власти. В 2001 году он подписал письмо в защиту телеканала НТВ, в 2003 году – письмо против войны в Чечне. В феврале 2013 года записал для проекта "Против гомофобии" видеообращение в поддержку ЛГБТ-сообщества. В марте 2013 года принимал участие в серии одиночных пикетов за освобождение участниц Pussy Riot Марии Алёхиной и Надежды Толоконниковой. В сентябре 2014 года подписал заявление с требованием "прекратить агрессивную авантюру: вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на Юго-Востоке Украины". В сентябре 2020 года подписал письмо в поддержку протестных акций в Беларуси. В марте 2022 года подписал открытое письмо, осуждающее российское вторжение в Украину.