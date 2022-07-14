Посольство Израиля в Минске возглавил Цви Миркин

Израильский кадровый дипломат Цви Миркин возглавил посольство Израиля в Минске после того, как предыдущий посол Алекс Гольдман-Шейман, назначенный в 2020 году, покинул свой пост по семейным обстоятельствам.

В связи с тем, что переходное правительство не может назначать послов, Миркин будет возглавлять посольство в качестве временного поверенного, без вручения верительных грамот.

Миркин (48) репатриировался из Москвы в 1993 году, имеет степень бакалавра Тель-Авивского университета по востоковедению и степень магистра по военной истории, заканчивает докторат в Хайфском университете. В МИДе – с 2002 года, служил в посольствах Израиля в Москве и в Риге, занимал различные должности в центральном аппарате МИДа, включая центр политических исследований, Евразийское управление, управление по связям с еврейскими организациями, управление внешнеполитического планирования.