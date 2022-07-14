adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 29°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
26 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.470 ₪ 3.490 ₪
Иерусалим:
17 - 29°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
26 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Посольство Израиля в Минске возглавил Цви Миркин

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Посольство Израиля в Минске возглавил Цви Миркин
    Фотография предоставлена Цви Миркиным

    Израильский кадровый дипломат Цви Миркин возглавил посольство Израиля в Минске после того, как предыдущий посол Алекс Гольдман-Шейман, назначенный в 2020 году, покинул свой пост по семейным обстоятельствам.

    В связи с тем, что переходное правительство не может назначать послов, Миркин будет возглавлять посольство в качестве временного поверенного, без вручения верительных грамот.

    Миркин (48) репатриировался из Москвы в 1993 году, имеет степень бакалавра Тель-Авивского университета по востоковедению и степень магистра по военной истории, заканчивает докторат в Хайфском университете. В МИДе – с 2002 года, служил в посольствах Израиля в Москве и в Риге, занимал различные должности в центральном аппарате МИДа, включая центр политических исследований, Евразийское управление, управление по связям с еврейскими организациями, управление внешнеполитического планирования.

    adv_11 m_ar_1

    adv_12 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_13 ar_middle_wwh
    adv_14 ar_middle_yandex
    adv_15 ar_middle_mobile_yandex
    adv_16 ar_right_wwh
    adv_17 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:03 Умер ребенок, захлебнувшийся позавчера в Эмек а-Маайянот
    09:53 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 141-й день войны
    09:36 "Гаарец": США и ПА не смогли согласовать совместную декларацию Байдена и Аббаса
    08:35 Наама Иссахар о российской тюрьме: "Я не представляла, насколько там плохо"
    08:06 Walla: Байден попросит Лапида начать поставлять Украине вооружение
    07:32 Концентрация медуз на израильском побережье Средиземного моря снова возросла, при купании следует соблюдать осторожность
    07:19 Дарья Атаманов завоевала три медали Всемирных игр
    06:54 Посольство Израиля в Минске возглавил Цви Миркин
    adv_18 ar_right_2
    adv_19 ar_right_3
    adv_20 ar_right_4
    adv_21 ar_right_5