Обстрел Винницы: не менее 20 погибших, в том числе трое детей
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Число жертв ракетного обстрелы Винницы российскими войсками выросло до 20 человек. В числе убитых трое детей. Десятки человек получили ранения.
Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.
На месте обстрелов работают десятки пожарных и спасателей.
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По предварительным данным, три российские ракеты попали в офисное здание. Также от ударов пострадали расположенные рядом Дом офицеров и жилые дома. На месте прилетов возник пожар и огонь перекинулся на стоянку, в результате чего сгорело несколько десятков автомобилей.
Винницкая областная прокуратура начала проверку по статье о нарушении законов и обычаев войны.
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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 14 Июля 2022
Обстрел Винницы: 12 погибших, в том числе ребенок
Обстрел Винницы: 12 погибших, в том числе ребенок
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