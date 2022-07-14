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    В мире

    Обстрел Винницы: не менее 20 погибших, в том числе трое детей

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    Обстрел Винницы: не менее 20 погибших, в том числе трое детей
    Фото: ГСЧС Украины     Обстрел Винницы: не менее 20 погибших, в том числе трое детей
    Фото: ГСЧС Украины     Обстрел Винницы: не менее 20 погибших, в том числе трое детей
    Фото: ГСЧС Украины     ВСЕ ФОТО

    Число жертв ракетного обстрелы Винницы российскими войсками выросло до 20 человек. В числе убитых трое детей. Десятки человек получили ранения.

    Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

    На месте обстрелов работают десятки пожарных и спасателей.

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    По предварительным данным, три российские ракеты попали в офисное здание. Также от ударов пострадали расположенные рядом Дом офицеров и жилые дома. На месте прилетов возник пожар и огонь перекинулся на стоянку, в результате чего сгорело несколько десятков автомобилей.

    Винницкая областная прокуратура начала проверку по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 14 Июля 2022
    Обстрел Винницы: 12 погибших, в том числе ребенок
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