В России объявлен в розыск Дмитрий Быков

Как сообщает агентство "Интерфакс", министерство внутренних дел России объявило в розыск писателя и журналиста Дмитрия Быкова, в 2022 году признанного в РФ "иностранным агентом" и живущего в США.

Против него ведется два уголовных дела. Одно касается "публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", второе – уклонения от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

"По данным следствия, Быков публично разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины", – заявил в апреле Следственный комитет РФ.