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Мир

В России объявлен в розыск Дмитрий Быков

время публикации: 14 июля 2025 г., 15:58 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 15:58
В России объявлен в розыск Дмитрий Быков
Wikipedia.org. Фото: Rodrigo Fernández

Как сообщает агентство "Интерфакс", министерство внутренних дел России объявило в розыск писателя и журналиста Дмитрия Быкова, в 2022 году признанного в РФ "иностранным агентом" и живущего в США.

Против него ведется два уголовных дела. Одно касается "публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", второе – уклонения от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

"По данным следствия, Быков публично разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины", – заявил в апреле Следственный комитет РФ.

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