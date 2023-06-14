В результате обстрела в Запорожской области ранен или убит Адам Делимханов

Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя правительства Чеченской республики Адам Делимханов был ранен в зоне спецоперации, сообщила 14 июня пресс-служба Госдумы. Подчеркивается, что Делимханов жив, хотя украинские источники заявляют о его гибели.

Ранее неофициальные источники сообщили, что Делимханов попал под обстрел, когда находился в Приморске (город Запорожской области Украины, оккупированный армией РФ).

Первым о гибели Делимханова сообщил украинский журналист Кирилл Сазонов. По его информации, это произошло утром 14 июня в городе Приморск Мариупольского района. По информации Сазонова, украинская разведка искала скопления вражеской техники, но обратила внимание на кортеж внедорожников и нанесла удар по нему. Сазонов утверждает, что погибли Делимханов и около 200 силовиков, гражданские не пострадали. После удара, по данным журналиста, в Приморск прилетали 12 вертолетов.

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Примечательно, что в телеграм-канале Рамзана Кадырова около полудня 14 июня появилась запись: "Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать".

Имя Делимханова в последние дни звучало в связи со скандальными разборками между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Адам Делимханов является командиром чеченских подразделений, лояльных Рамзану Кадырову и участвовавших в "специальной военной операции" против Украины, в частности в Мариуполе. В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание "Героя России".

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Незадолго до начала "специальной операции" Адам Делимханов "прославился" тем, что обещал лично отрезать головы родственникам бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, который покинул Россию вместе с двумя сыновьями и дочерью.

Родственники Адама Делимханова были обвинены в причастности к убийству оппозиционного политика Бориса Немцова.

Власти США ввели санкции против Адама Делимханова еще в 2014 году, так как он был обвинен в причастности к преступной группировке "Братский круг", которая действует в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.

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