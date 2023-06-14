В результате обстрела в Запорожской области ранен или убит Адам Делимханов
Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя правительства Чеченской республики Адам Делимханов был ранен в зоне спецоперации, сообщила 14 июня пресс-служба Госдумы. Подчеркивается, что Делимханов жив, хотя украинские источники заявляют о его гибели.
Ранее неофициальные источники сообщили, что Делимханов попал под обстрел, когда находился в Приморске (город Запорожской области Украины, оккупированный армией РФ).
Первым о гибели Делимханова сообщил украинский журналист Кирилл Сазонов. По его информации, это произошло утром 14 июня в городе Приморск Мариупольского района. По информации Сазонова, украинская разведка искала скопления вражеской техники, но обратила внимание на кортеж внедорожников и нанесла удар по нему. Сазонов утверждает, что погибли Делимханов и около 200 силовиков, гражданские не пострадали. После удара, по данным журналиста, в Приморск прилетали 12 вертолетов.
Примечательно, что в телеграм-канале Рамзана Кадырова около полудня 14 июня появилась запись: "Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать".
Имя Делимханова в последние дни звучало в связи со скандальными разборками между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Адам Делимханов является командиром чеченских подразделений, лояльных Рамзану Кадырову и участвовавших в "специальной военной операции" против Украины, в частности в Мариуполе. В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание "Героя России".
Незадолго до начала "специальной операции" Адам Делимханов "прославился" тем, что обещал лично отрезать головы родственникам бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, который покинул Россию вместе с двумя сыновьями и дочерью.
Родственники Адама Делимханова были обвинены в причастности к убийству оппозиционного политика Бориса Немцова.
Власти США ввели санкции против Адама Делимханова еще в 2014 году, так как он был обвинен в причастности к преступной группировке "Братский круг", которая действует в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.