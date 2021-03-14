Знаменитая "фальшивка" XIX века может оказаться древнейшим библейским текстом в истории

Американо-израильский ученый Идан Дершовиц опубликовал в научном издании De Gruyter исследование, посвященное так называемой "рукописи Шапира" – древнему манускрипту Второзакония, фрагменты которого были обнаружены в пещерах у Мертвого моря в конце XIX века.

15 пергаментных фрагментов, написанных ранним ивритским шрифтом, были в 1878 году приобретены торговцем древностями из Иерусалима Моисеем Вильгельмом Шапира – уроженцем Каменец-Подольского, который переселился на Святую Землю и принял христианство.

В 1883 году он отправился в Европу, обратившись к ученым с просьбой подтвердить подлинность находки. Однако вердикт исследователей как в Германии, так и в Великобритании был единогласным – речь идет о фальшивке. Британский музей, ранее сообщивший, что будет готов приобрести рукописи за миллион фунтов, от своего намерения отказался.

Сатирические издания начали печатать карикатуры на Шапира – так на иллюстрации в "Панче" арест "автора фальшивки" был изображен в антисемитском стиле: у Шапира большой крючковатый нос, а с руки еще капают чернила.

Частное письмо торговца о том, что он не сможет пережить позор, было передано Times и стало основанием для новых насмешек. Шапира покинул Великобританию, оставив свитки, и вскоре покончил с собой. Рукописи были проданы за 18 фунтов, их судьба неизвестна.

Тем не менее, в ходе исследований было сделано несколько рукописных копий, которые Дершовиц использует, чтобы доказать подлинность находки. Он напоминает, что и Свитки "Мертвого моря" были восприняты скептически. По мнению исследователя, Шапира нашел древнейший вариант Второзакония, записанный в период Первого храма.

Ученый использует современные методы сравнительного анализа текстов. Он отмечает, что как лингвистические, так и литературные свидетельства подтверждают подлинность рукописи. Дершовиц называет ее "прощанием Моисея", а утрату свитков – огромной потерей для науки.