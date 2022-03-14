Марина Овсянникова, сотрудница "Первого канала", в эфире программы "Время" появилась с антивоенным плакатом

Проект "ОВД-Инфо" распространил видеообращение, записанное Мариной Овсянниковой, появившейся в эфире программы "Время" на "Первом канале" с антивоенным плакатом.

Вот что она говорит: "То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. И Россия - страна-агрессор. И ответственность за это преступление лежит только на совести одного человека. И этот человек - Владимир Путин. Мой отец - украинец, моя мать - русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее (в цветах российского и украинского флагов) - символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну и наши братские народы еще смогут примириться.

К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны

Мы, русские люди - думающие и умные. Только в наших силах остановить это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не могут пересажать нас всех".

О ЧП в эфире Первого канала первым рассказал корреспондент телеканала Би-Би-Си, смотревший программу "Время". В то время, когда ведущая программы "Время" Екатерина Андреева рассказывала о планах премьер-министра Михаила Мишустина по смягчению воздействия санкций, за ее спиной появилась девушка с антивоенным плакатом.

На плакате было написано: "NOWAR (нет войне). Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут. Russians against war (россияне против войны)". Она кричала: "Нет войне! Остановите войну!".

Агентство ТАСС подтвердило информацию об инциденте в эфире "Первого канала", и сообщило, что девушка задержана, ей грозит административное дело.

Би-Би-Си также указывает, что бывший главный редактор закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в телеграмм-канале написал, что протестовавшую зовут Марина, и она работала на телеканале редактором. По всей видимости, сообщение Венедиктова было затем удалено.

Известно, что у Марины Овсянниковой двое детей.

По информации "ОВД-Инфо", Овсянникова находится в ОВД "Останкино". Ей будут помогать адвокаты "ОВД-Инфо" Дмитрий Захватов и Анастасия Костанова. Они уже приехали в отделение полиции, но им сказали, что Овсянниковой там нет.