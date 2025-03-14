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Мир

Минюст России обновил реестр "иностранных агентов", включив в него писательницу Аллу Боссарт

Россия
время публикации: 14 марта 2025 г., 16:42 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 17:04
Минюст России обновил реестр "иностранных агентов", включив в него писательницу Аллу Боссарт
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Минюст России обновил реестр "иностранных агентов".

В реестр попали: писательница и поэтесса Алла Боссарт; советский диссидент Герман Обухов; ведущий подкаста "Закат империи" Андрей Аксенов.

По версии минюста, Аксенов, Боссарт и Обухов принимали участие в создании и распространении материалов "иноагентов", а также распространяли "недостоверную информацию" о решениях российских властей.

Все трое, по утверждению российского министерства, выступали против вторжения российской армии в Украину.

Мир
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