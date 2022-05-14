Зеленский: идут очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуации с завода "Азовсталь"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, что "идут очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии с завода "Азовсталь" в Мариуполе", сообщает УНИАН.

"Не прекращаем попыток спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Сейчас идут очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывоз тяжелораненых, медиков. Речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать и всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу", - сказал Зеленский.

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По его словам, для соответствующих переговоров привлечены наиболее влиятельные посредники.

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После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, который продолжают оборонять украинские воины.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов. Она заявила, что украинская и российская стороны ведут переговоры об эвакуации с завода "Азовсталь" 38 тяжелораненых защитников Мариуполя в обмен на российских пленных.