Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 227 детей
время публикации: | последнее обновление:
Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 14 мая, 80-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 227 детей, 420 несовершеннолетних получили ранения.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.
adv_10 incontent_1
12 мая в медицинском учреждении умер 12-летний мальчик, который был тяжело ранен 1 мая во время обстрела города Попасная Луганской области.
adv_11 m_ar_1
Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1748 учебных заведений, 144 из них разрушены полностью.
adv_12 m_end_ar_wwh
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex