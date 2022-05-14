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Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 227 детей

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Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 227 детей
AP Photo/Vadim Ghirda

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 14 мая, 80-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 227 детей, 420 несовершеннолетних получили ранения.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

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12 мая в медицинском учреждении умер 12-летний мальчик, который был тяжело ранен 1 мая во время обстрела города Попасная Луганской области.

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Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1748 учебных заведений, 144 из них разрушены полностью.

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