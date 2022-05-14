Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 80-й день войны

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 14 мая отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. По его словам, российская авиация поразила 43 района сосредоточения украинских войск и техники.

Также, согласно утверждению представителя МО РФ, российская авиация высокоточными ракетами уничтожила сотню украинских националистов и 23 единицы техники.

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"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники", - сказал генерал.

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Кроме того, российские средства ПВО в течение ночи сбили 13 украинских беспилотников, включая "Байрактар-ТБ2" над Харьковской областью, а также три снаряда РСЗО "Смерч".