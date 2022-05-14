УНИАН: за сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области, разрушив более 60 гражданских объектов

За прошедшие сутки, 13 мая, российские военные обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области, сообщает УНИАН со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

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В частности, обстрелу подверглись Мариуполь, Авдеевка, Зализное, Лиман, Славянск, Святогорск, Северск, Угледар, Марьинка, Ильинка, Новолуганское, Яровая, Бахмутское, Богородичное.

Разрушениям подвергся 61 гражданский объект – жилые дома, промышленные и аграрные предприятия, железная дорога.

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Согласно сообщению, россияне вели обстрел посредством авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Ураган".

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Отмечается, что военные преступления РФ, в результате которых подвергаются опасности жизни мирных жителей, задокументированы. Полиция начала досудебные расследования по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.