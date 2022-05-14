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УНИАН: за сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области, разрушив более 60 гражданских объектов

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За прошедшие сутки, 13 мая, российские военные обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области, сообщает УНИАН со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

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В частности, обстрелу подверглись Мариуполь, Авдеевка, Зализное, Лиман, Славянск, Святогорск, Северск, Угледар, Марьинка, Ильинка, Новолуганское, Яровая, Бахмутское, Богородичное.

Разрушениям подвергся 61 гражданский объект – жилые дома, промышленные и аграрные предприятия, железная дорога.

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Согласно сообщению, россияне вели обстрел посредством авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Ураган".

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Отмечается, что военные преступления РФ, в результате которых подвергаются опасности жизни мирных жителей, задокументированы. Полиция начала досудебные расследования по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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