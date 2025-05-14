Удар украинских БПЛА по Белгородской области, 16 пострадавших

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние сутки в результате ударов украинских беспилотников пострадали 16 жителей региона. Девять из них госпитализированы. Один из раненых в критическом состоянии.

Гладков отметил, что среди пострадавших три сотрудника скорой медицинской помощи, четыре бойца "Орлана" – подразделения, созданного в области при содействии Росгвардии и занимающегося перехватом БПЛА.

Министерство обороны России заявило, что минувшей ночью было перехвачено 12 запущенных из Украины дронов, три из них уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области. Украинская сторона на данном этапе не комментирует налет на Белгород.