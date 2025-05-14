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Братья Менендесы, "наследники-убийцы" из Беверли-Хиллз, после 35 лет тюрьмы получили право на УДО

США
Криминал
время публикации: 14 мая 2025 г., 14:07 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 14:29
Братья Менендесы, "наследники-убийцы" из Беверли-Хиллз, после 35 лет тюрьмы получили право на УДО
California Department of Corrections and Rehabilitation via AP

Суд Лос-Анджелеса пересмотрел приговор, вынесенный Эрику и Лайлу Менендесам, которые были осуждены на пожизненное заключение за убийство своих родителей. Срок заключения преступников, проведших за решеткой 35 лет, сокращен до 50 лет.

Убийство было совершено в 1990 году. Тогда одному из братьев было 18, а второму – 21 год. С точки зрения калифорнийских законов, речь идет о молодежной преступности, что дает им право на условно-досрочное освобождение.

"Это не означает, что они будут освобождены – не я это решаю. Однако я убежден, что за последние 35 лет они понесли достаточное наказание и им нужно предоставить шанс", – отметил судья Майкл Джессик, пересмотревший приговор.

Убийство было совершено в Беверли-Хиллз – фешенебельном районе Лос-Анджелеса. Братья заявили, что мотивом стали сексуальные издевательства со стороны родителей. Преступление вызвало широкий общественный резонанс.

В ходе процесса защита утверждала, что родители намеревались убить Эрика и Лайла, чтобы скрыть следы преступлений. Обвинение изображало как богатых наследников, которые стремятся поскорее заполучить многомиллионное состояние родителей.

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