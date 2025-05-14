Популяция зубров в Польше превысила 3000 голов

Популяция зубров в Польше достигла 3060 голов. Это свидетельствует о значительном успехе программы по спасению крупнейших наземных животных Европы. 100 лет зубры в дикой природе были полностью истреблены, оставалось всего 54 особи, содержавшихся в зоопарках.

Сейчас, по данным Управления лесного хозяйства Польши, 2855 зубров находятся в дикой природе, а 205 – в центрах разведения и зоопарков. Крупнейшая популяция животных – в Беловежской пуще, крупнейшем из сохранившихся реликтовых лесов Европы.

Однако столь многочисленные стада представляют угрозу для сельского хозяйства. Поэтому зубров, которые сейчас водятся в восьми лесах, предполагается расселить еще шире. Животных также прививают от различных заболеваний.