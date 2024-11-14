Перед матчем со сборной Израиля полиция Парижа принимает меры по предотвращению еврейских погромов

Полиция Парижа приведена в состояние повышенной готовности в связи с матчем футбольных сборных Франции и Израиля, который пройдет вечером 14 ноября на стадионе Stade-de-France. Власти Франции опасаются антисемитских нападений на израильских болельщиков.

Национальный стадион расположен в парижском пригороде Сен-Дени, значительную часть населения которого составляют иммигранты. К обеспечению безопасности привлечены 4000 полицейских. За порядком будут следить 1600 охранников. Вокруг Stade-de-France выставлено двойное оцепление.

Вечером 7 ноября в Амстердаме произошли массовые нападения на израильтян после игры между тель-авивским "Маккаби" и амстердамским "Аяксом". Матч израильтяне проиграли со счетом 0:5. По многим признакам, эта акция была спланирована заранее. Нападения происходили в различных точках города, в том числе, у гостиниц, в которых остановились туристы из Израиля.

Отметим, что основные силы парижской полиции сосредоточены в районе стадиона, а не в местах, где израильтяне проживают. Подготовка может оказаться недостаточной, чтобы избежать погромов.