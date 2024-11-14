Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 995-й день войны

Министерство обороны РФ 14 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 995-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 71-й егерской бригады ВСУ, 113-й и 120-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 119-й, 241-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка и Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества. Отражены две контратаки формирований 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожены три полевых склада с боеприпасами. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Дружковка, Дылеевка, Орехово-Василевка, Резниковка, Курахово, Анновка и Северск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 655 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Braveheart" производства Великобритании, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Леонидовка, Дружба, Дзержинск, Сухая Балка и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49 и 425 штурмовых батальонов ВСУ, 35-й и 38-й бригад морской пехоты. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ, пять боевых бронированных машин "Казак", боевую бронированную машину "Kirpi" турецкого производства, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Октябрь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 107-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Щербаки Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35785 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19208 танков и других боевых бронированных машин, 1488 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17845 орудий полевой артиллерии и минометов, 28261 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 77140 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).