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    В мире

    В Нью-Йорке до 10 тысяч человек приняли участие в антиизраильской демонстрации

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    В Нью-Йорке до 10 тысяч человек приняли участие в антиизраильской демонстрации
    AP Photo/Bebeto Matthews     В Нью-Йорке до 10 тысяч человек приняли участие в антиизраильской демонстрации
    AP Photo/Bebeto Matthews

    В США в настоящее время проходят не только акции в поддержку Израиля, но и акции в поддержку Газы и Палестинской автономии, которые по сути являются акциями в поддержку ХАМАСа, хотя их участники не демонстрируют открытой поддержки террористам. (Напомним, что в США ХАМАС признан террористической организацией.)

    Около 10 тысяч человек в пятницу, 13 октября, вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы принять участие в пропалестинской демонстрации. Толпы участников этой акции прошли по улицам Манхэттена и через Таймс-сквер, размахивая плакатами, призывающими президента США Джо Байдена прекратить военную помощь Израилю и поддержать жителей ПА, находящихся под оккупацией.

    По пути следования колонн демонстрантов стояли люди с израильскими флагами. Полиция стремилась не допустить столкновений.

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