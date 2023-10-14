В Нью-Йорке до 10 тысяч человек приняли участие в антиизраильской демонстрации

В США в настоящее время проходят не только акции в поддержку Израиля, но и акции в поддержку Газы и Палестинской автономии, которые по сути являются акциями в поддержку ХАМАСа, хотя их участники не демонстрируют открытой поддержки террористам. (Напомним, что в США ХАМАС признан террористической организацией.)

Около 10 тысяч человек в пятницу, 13 октября, вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы принять участие в пропалестинской демонстрации. Толпы участников этой акции прошли по улицам Манхэттена и через Таймс-сквер, размахивая плакатами, призывающими президента США Джо Байдена прекратить военную помощь Израилю и поддержать жителей ПА, находящихся под оккупацией.

По пути следования колонн демонстрантов стояли люди с израильскими флагами. Полиция стремилась не допустить столкновений.