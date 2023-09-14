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    В мире

    Уточненные данные: жертвами урагана "Даниэль" на востоке Ливии стали более 8000 человек, число жертв может возрасти до 20000

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    Уточненные данные: жертвами урагана
    AP Photo/Muhammad J. Elalwany

    По состоянию на утро 14 сентября, власти Ливии подтверждают гибель более 8000 человек в результате наводнений, возникших на фоне урагана "Даниэль" на востоке страны. Более 10000 человек пропали без вести.

    Глава муниципалитета города Дерна, в значительной степени уничтоженного наводнением, Абдулменам аль-Гайте заявил, что число жертв может возрасти до 20 тысяч человек.

    В Дерне проживали около 90 тысяч человек.

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    Сведения уточняются.

    Италия направила в Ливию пожарных и специалистов по наводнениям в Ливию. Кроме того в Ливию из Италии вышел корабль для оказания медицинской и материально-технической помощи.

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