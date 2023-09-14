Распространяется дезинформация о том, что украинская сторона якобы планирует "теракт" в Умани

Накануне еврейского праздника Рош а-Шана в российских СМИ и пророссийских блогах начала распространяться дезинформация о том, что украинская сторона якобы планирует "теракт" в Умани, куда прибывают тысячи еврейских паломников из разных стран мира, чтобы возложить ответственность на РФ.

13 сентября украинский "Центр по борьбе с дезинформацией" отмечал: "Вражеские ресурсы распространяют информацию о том, что киевский режим планирует совершить теракт в Умани, где 15 сентября соберутся десятки тысяч паломников-хасидов, чтобы отпраздновать Рош ш-Шана. По словам пропагандистов, после теракта украинская сторона планирует обвинить Россию в "преступлениях против человечества". Центр дезинформации призывает не поддаваться вражеским манипуляциям, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только проверенным источникам. Распространяя такие фейки, враг пытается создать информационное алиби для будущих терактов в Украине".

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Со ссылкой на источники в украинской разведке публикуются предположения о том, что Москва может планировать атаку на Умань, чтобы обвинить в трагедии Украину. Об этом пишут и израильские СМИ, в частности газета "Исраэль а-Йом". Официального заявления главного управления разведки минобороны Украины и Службы безопасности Украины по этому поводу не было.

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В Умани на празднование еврейского нового года – Рош а-Шана – ожидается прибытие более 30 тысяч паломников, что соответствует среднему показателю посещения в период до пандемии коронавируса и в мирное время, сообщил 13 сентября первый заместитель мэра Умани Олег Ганич. "Турагентства продали уже более 30 тысяч билетов на авиарейсы и в места паломничества в Умань. Поэтому ожидаем более 30 тысяч паломников. Это то количество паломников, которые приезжали к нам до коронавируса и в мирные времена, когда не было войны", – сказал он в эфире национального телемарафона. При этом Ганич отметил, что паломников не останавливают предупреждения об опасности ни стороны израильских, ни со стороны украинских властей, отмечает агентство "Интерфакс-Украина". "Они верят, что встреча нового года на могиле цадика Нахмана гарантирует им счастливый, добрый, веселый и щедрый год", – поясняет Ганич. В прошлом году, согласно официальным данным, было зарегистрировано 23 тысячи паломников, напомнил Ганич.

В этом году Рош а-Шана празднуется с 15 по 17 сентября.

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Ранее на этой неделе в Умань, через Польшу и Молдову, прибыли 20 израильских полицейских, которые примут участие в работе по обеспечению безопасности и охраны общественного порядка в городе Умань во время праздника Рош а-Шана. Речь идет о полицейских подразделения ЯСАМ, экспертах-криминалистах, оперативных работниках. Все полицейские владеют русским языком, большая часть из них имеет опыт работы в Умани в предыдущие годы, сообщил редакции NEWSru.co.il начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман.

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Направление израильских полицейских в Умань было согласовано с президентом Украины Владимиром Зеленским и осуществлено по его просьбе. Организацией этой миссии руководит управление общественной безопасности полиции Израиля при помощи отдела по международным связям полиции Израиля. Израильские полицейские будут находиться в Украине до окончания праздника Рош а-Шана.

Напомним, что в конце апреля 2023 года в Умани десятки людей погибли в результате российского обстрела.

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В 2022 году, несмотря на предупреждения властей Израиля, Роша а-Шана в Умани встретили десятки тысяч паломников-хасидов.