Журналистку Марию Пономаренко, осужденную за "фейки", отправили в ШИЗО, запретив сообщать об этом

Журналистку RusNews Марию Пономаренко, осужденную по обвинению в распространении "фейков" о российской армии, отправили в штрафной изолятор до 22 сентября.

"За что ее туда поместили – неизвестно, и Марии запрещено об этом писать", сообщает "Медуза" со ссылкой на письмо, которое Пономаренко прислала своей подруге.

Также Пономаренко запретили писать о политике, высказывать свои мысли о происходящем в России и сообщать о том, что сейчас происходит с ней самой.

Мария Пономаренко освещала для RusNews события в Барнауле, Новосибирске и Петербурге. В конце марта 2022 года она переехала из Барнаула в Петербург. Ее арестовали в конце апреля.

По версии следствия, Пономаренко опубликовала в своем телеграм-канале "ложную информацию" о том, что российские военные нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, "когда официальными источниками, в том числе и министерством обороны РФ, данная информация была опровергнута, о чем вышеуказанная гражданка знала".

Как сообщало издание RusNews, Пономаренко признала, что написала пост, но не соглашалась с квалификацией "преступления".

Выступая с последним словом на суде, Мария Пономаренко сказала: "Поверьте мне, там, за решеткой гораздо больше порядочных людей, чем в партии "Едим Россию". До УДО я вряд ли досижу, потому что перемены настигнут нас раньше. На людей в погонах надежды нет, но эти символы, V и Z, должны быть стерты, а тот, кто налепил их на нашу технику, должен сесть. Никогда ни один тоталитарный режим не был так крепок, как перед крахом".