В США объявлен режим чрезвычайной ситуации и введены новые санкции в отношении Москвы

В четверг, 15 апреля, Белый дом сообщил, что из США высылаются десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. По мнению США, среди дипломатических работников имеются сотрудники разведслужб РФ.

Высылка дипломатов предусмотрена подписанным Джо Байденом указом об объявлении в стране режима чрезвычайной ситуации и введении новых санкций в отношении России за "подрыв стабильности США". Отметим, что режим ЧС позволяет президенту вводить новые санкции.

В указе президента содержится несколько обвинений в адрес России, в частности в "подрыве проведения выборов в США и странах-союзниках", "злонамеренных кибервзломах", "использовании транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства", "экстратерриториальные действия против журналистов и диссидентов", "подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США", и в "нарушении принципов международного права".

РИА Новости пишет, что, cогласно указу, может блокироваться собственность и активы на территории США лиц, которые, по мнению Вашингтона, работают в оборонном секторе РФ и отвечают или участвуют в "злонамеренных кибератаках и вмешательстве в выборы США или любой другой страны". Также под санкции могут попадать лица и компании из России, ответственные, по мнению США, за "подрыв демократических процессов и институтов в США", "убийстве гражданина США или страны-партнера", "транснациональной коррупции", "деятельности по подрыву мира, безопасности, политической стабильности и территориальной целостности США, союзников и партнеров". Под санкции попадают также любые действия по уходу от прежде введенных санкций. Возможность визовых санкций предусмотрена для чиновников правительства РФ, их супругов и детей, а также тех, кто помогает уходить от санкций.

Официальный спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкционный курс США против России не отвечает интересам народов стран, а действия администрации Белого дома не свидетельствует о заинтересованности в нормализации отношений.

Санкции в отношении России были введены через два дня после телефонного разговора между Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным, во время которой президент США предложил российскому коллеги встретиться в ближайшее время на территории нейтральной страны.