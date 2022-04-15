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NEWSru.co.il :: В мире15 апреля 2022 г., 10:07

Власти Украины: сегодня согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения

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Власти Украины: сегодня согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения

Девять гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из оккупированных или прифронтовых городов Запорожской, Донецкой и Луганской областей согласовано на пятницу, 15 апреля, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Эвакуация населения из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье будет осуществляться на частном транспорте. Кроме того, согласована также эвакуация населения из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, села Горское и Рубежного в город Бахмут (Донецкая область), передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск", – подчеркнула Верещук.


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