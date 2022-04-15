Университет в Марокко закрылся на три дня, чтобы избежать антиизраильской конференции

Университет Ибн Туфаиль в марокканском городе Кенитра закрылся на три дня с 12 по 14 апреля, чтобы не допустить проведения на своей территории традиционной до тех пор антиизраильской конференции.

Решение о закрытии университета было принято за день до начала конференции, которая должна была пройти под лозунгами против нормализации отношений с Израилем: "За нацию, за Палестину, против нормализации".

Формальным предлогом стали эпидемиологическая ситуация в стране и тот факт, что конференцию планировали провести не студенческие организации , хотя Национальный студенческий союз указывался в числе ко-спонсоров.

Группа студентов, попытавшаяся 12 апреля силой попасть в университет для проведения мероприятия была разогнана полицией.