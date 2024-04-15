Расследование массового убийства в Австралии: преступник мстил женщинам

Комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Карен Уэбб заявила, что Джоэл Коши, напавший на посетителей торгового центра в Сиднее с ножом и убивший шесть человек, стремился к причинению вреда женщинам.

Она отметила, что пятеро из шести его жертв были женщинами. "Это очевидно: он сфокусировался на женщинах и избегал мужчин. Мы должны понять, что было у него на уме, и поэтому следователи уделяют много времени беседам с теми, кто его знал".

В результате нападения погибли 47-летняя Джейд Янг, 55-летняя Пикрия Дархия, Доун Синглтон, которой было 25 лет, 38-летняя Эшли Гуд, и Чэн Юйсуань, возраст которой от 20 до 30 лет. Эшли погибла, защищая девятимесячную дочь, также получившую ранения.

Единственным погибшим мужчиной стал 30-летний охранник торгового цента Фараз Тахир, пытавшийся остановить убийцу. Нейтрализовать его смогла сотрудница полиции.

По словам близких Коши, он страдал душевным расстройством и незадолго до нападения перестал принимать лекарства. "Для вас он монстр, для меня – больной мальчик. Он очень хотел завести себе девушку, но не имел социальных навыков", – рассказал его отец Эндрю Коши.