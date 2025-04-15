Гражданин Сальвадора, депортированный по ошибке, не будет возвращен в США

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил во время встречи в Белом доме с Дональдом Трампом, что Сальвадор не намерен возвращать в США своего гражданина Килмара Абрего Гарсию, который был депортирован из США по ошибке.

Вопрос о депортации обсуждался Верховным судом США, который постановил, что администрация должна содействовать возвращению Гарсии домой. Следует отметить, что мужчине еще в 2019 году была предоставлена судебная защита от депортации.

Месяц назад стало известно, что американская администрация депортировала сотни нелегальных мигрантов из Латинской Америки, которые, по данным федеральных округов принадлежат к венесуэльским преступным группировкам. В их число попал и Килмар.

В качестве юридического основания для депортации были использован принятый в 1798 году закон о вражеских чужеземцах, сохраняющий свою силу. Он позволяет федеральным властям задерживать и депортировать граждан стран, находящихся в состоянии войны с США.